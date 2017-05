Rad löst sich – Tunnel gesperrt

Rad ab, Tunnel zu: Eine Autopanne hatte am Montagnachmittag in der „Hauptschlagader“ des Gmünder Verkehrs gravierende Folgen. Um kurz nach 14 Uhr war ein 63-jähriger Audi- A4-Fahrer aus Richtung Stuttgart kommend, in den Gmünder Einhorntunnel eingefahren. Mitten im Tunnel löste sich nach Polizeiangaben aus unbekannten Gründen das linke Vorderrad am Wagen. Ein nachfolgender Ford Focus und ein entgegenkommender Audi A6 wurden durch das Rad jeweils im Frontbereich beschädigt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Einhorntunnel musste für 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort.