Versprochen: Ab Mittwoch ist die Ortsdurchfahrt Degenfeld frei

Straße Die Ortsdurchfahrt Degenfeld soll am Mittwoch, 24. Mai, wieder freigegeben werden. Das versicherten die Vertreter von Stadt und beteiligten Baufirmen am Montag bei einem Termin vor Ort. Eigentlich solltte die Maßnahme, die bereits im April vergangenen Jahres begonnen hatte, schon im November fertig sein. Ein Wintereinbruch sorgte allerdings dafür, dass die Straße in diesem Jahr nochmals für mehrere Wochen gesperrt werden musste. Für die Arbeiten, mit denen unter anderem die Hochwassergefahr im Ort verringert wird, sind Kosten von rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Von links:Jürgen Musch (Tiefbau-, Garten- und Friedhofsamt), Matthias Pflüger (Ordnungsamt), Joachim Eichele (Baufirma Eichele), Frieder Steinhilber (Stadtwerke), Jupp Jünger (Leiter des Tiefbauamtes), Ortsvorsteher Hans-Peter Wanasek und Hans Hippele (Ingenieurgesellschaft). Foto: Tom

zurück © Gmünder Tagespost 22.05.2017 18:46