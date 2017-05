Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.29 Uhr: Freie Fahrt für Pendler. Die Bahn meldet keine Störungen. Lediglich von Aalen nach Ellwangen gibt es zwei Minuten verspätung.

6.18 Uhr: Auch heute wird das Wetter wieder ordentlich mit Temperaturen bis 24 Grad. Mehr Infos hat unser Wetterexperte Tim Abramowski in seinem Wetter-Blog.

6.13 Uhr: Bis jetzt ist alles ruhig auf den Straßen. Es sind keine Störungen oder Staus gemeldet.

Heute ist der letzte Tag, an dem die A7 Auffahrt Ulm Richtung Würzburg in Unterkochen geschlossen ist. Ab morgen soll die Auffahrt wieder befahrbar sein.

Im Agnesburg-Tunnel A7 Ulm Richtung Würzburg ist heute ab 10 Uhr eine Tagesbaustelle auf dem linken Fahrstreifen eingerichtet.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.