Auch am Dienstag wird das Wetter ordentlich

Am Dienstag ändert sich beim Wetter nicht sonderlich viel: Es gibt wieder eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken. Die Höchstwerte liegen bei maximal 22 bis 24 Grad. Die 22 gibts in Neresheim, 23 werden es in Aalen. Am wärmsten wird es in Lorch mit bis zu 24 Grad. Da das Wetter gerade in den Schlafmodus gefallen ist, gibt es auch am Mittwoch keine wesentliche Wetteränderung. Es wechseln sich Sonne und Wolken bei rund 20 Grad ab. Den "schlechtesten" Tag der Woche gibt es wohl ausgerechnet am Feiertag: Es dominieren den Tag über die Wolken, allerdings wird sich auch öfters mal die Sonne zeigen. Die Höchsttemperatur liegt unverändert um 20 Grad. Am Freitag wird es aber schon wieder freundlicher und auch wärmer. Der erste Trend fürs Wochenende: Der sieht momentan klasse aus, viel Sonne und die Höchstwerte liegen um 25 Grad.

Mehr zum Wetter im Video.

Tim Abramowski