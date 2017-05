Radler von Hund gebissen

Remshalden. Auf einem Feldweg wurde ein 48 Jahre alter Mann am Sonntag von einem Hund gebissen und dadurch leicht verletzt. Das meldete die Polizei am Dienstag. Der nicht angeleinte schwarz/weiße Mischlingshund rannte dem 48-Jährigen, der mit einem Fahrrad unterwegs war, zunächst hinterher, ehe er ihm in das linke Sprunggelenk biss. Weitere Hinweise auf den Halter des Hundes, der etwa 60 Jahre alt gewesen sein soll nimmt der Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463 entgegen.

