Drossel-Kinder haben immer Hunger

Tiere Tagespost-Leser Wolfgang Stall hat diese Wachholderdrossel-Mutter in Heubach entdeckt. Sie versucht derzeit, fünf Küken satt zu bringen, unterstützt vom Vater, der wachsam in den Baumwipfeln sitzt und jeden, der sich dem Nest nähert, in verteidigendem Sturzflug einzuschüchtern versucht.

