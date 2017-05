Falscher Fuffziger in Aalen

Aalen. In einem Geschäft in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße wollten zwei junge Männer am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr einen falschen 50-Euro-Schein in Umlauf bringen. Die beiden Unbekannten hatten in dem Laden darum gebeten, 50 Euro an eine Adresse in Rumänien überweisen zu dürfen. Laut Polizei wiesen sich beide mit rumänischen Pässen aus. Als der Ladenbesitzer den von den Männern übergebenen 50-Euro-Schein durch sein Prüfgerät laufen ließ, wurde der Schein als Fälschung erkannt. Als die beiden Unbekannten den Warnton des Prüfgerätes hörten, griffen sie sofort nach ihren auf der Theke liegenden Pässen und flüchteten.

Beide Männer sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und zirka 175 cm groß. Einer hat blonde, der andere dunkelblonde Haare. Bekleidet waren beide Männer mit Jeanshosen und T-Shirts. Zeugenhinweise zu den Personen erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer (07361) 5240 entgegen.