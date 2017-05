Polizei stoppt fahrende Smartphone-Nutzer

Die Polizei konntrollierte in Giengen und Heidenheim am Montag in der Zeit wischen 13 und 19 Uhr vor allem Autofahrer, die ihr Smartphone nutzten. Neun Verkehrsteilnehmer hatten entweder ihr Mobilfunkgerät am Ohr oder tippten darauf. Sie erwarten deshalb nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Die Polizei weist darauf hin, dass häufig Verkehrsunfälle mit schweren Verletzungen oder gar tödlichen Folgen entstehen, weil die Fahrerinnen oder Fahrer abgelenkt seien. Dabei spielte die Ablenkung durch Handybenutzung oft eine entscheidende Rolle. Die Polizei rät daher in einer Pressemeldung: "Vermeiden Sie, wenn mögliche, jegliche Ablenkung als Fahrer. Sollten Sie dennoch dringend telefonieren, ist das Nutzen einer Freisprecheinrichtung zwingend vorgeschrieben." Weitere Informationen bit es online unter www. gib-acht-im-verkehr.de.