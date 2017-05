Polizei zieht Zweiräder aus dem Verkehr Kontrolle Beamte greifen bei Kontrolle an Jugend-Treffpunkt bei Essingen durch. 14 Anzeigen.

Essingen. Bei einer Kontrolle im Gewerbegebiet Streichhoffeld beschlagnahmte die Polizei Zweiräder und zeigte eine ganze Reihe junger Leute an. Auslöser waren Beschwerden von Anwohnern. Seit Anfang des Monats sei es demnach immer wieder sehr laut, zudem werde mit Zweirädern wild durch die Natur gefahren. Auch gefährliche Fahrmanöver auf der Straße wurden beobachtet. Die Polizei war schon Anfang Mai vor Ort und hatte die Gruppe darauf hingewiesen, dass der öffentliche Verkehrsraum nicht für solche Treffen taugt. Da auch danach die Beschwerden nicht abebbten, führte die Polizei am Samstag die Kontrolle durch. Dabei wurden rund 25 Leute angetroffen, die sich dort mit Fahrzeugen trafen. Sie waren im Wesentlichen zwischen 17 und 20 Jahre alt und kamen bei Weitem nicht nur aus Essingen und Umgebung, sondern aus dem gesamten Aalener Raum bis weit hinter Ellwangen. 14 Kontrollierte werden zur Anzeige gebracht, die Folgen reichen in vielen Fällen weit über ein bloßes Bußgeld hinaus. Zwei Motorradfahrer werden wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs angezeigt. Sie haben ihr Kennzeichen so abgeklappt, dass es bei normaler Draufsicht unleserlich wird, also zum Beispiel bei einem Geschwindigkeitsverstoß nicht dokumentiert wird. Bei zwölf Motorrädern und Mofas war die Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen erloschen. Ziel der meisten Veränderungen waren Tempoerhöhungen und mehr Krach. Vier dieser Fahrzeuge wurden gleich beschlagnahmt. In einem Fall ergab sich aus der nach oben manipulierten Geschwindigkeit die Einleitung eines Verfahrens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei einem der Motorräder steht jetzt schon fest, dass sich die durchgeführten Veränderungen nicht mehr so korrigieren lassen, dass es jemals wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen kann. Oder wie es ein Polizeibeamter ausdrückte: Der Besitzer kann entscheiden, ob er den Hobel auf den Schrottplatz bringt oder daheim an einer „Wall of Fame“ an den Nagel hängt.

