+++ Der Ostalb-Morgen +++

7.20: Der Fahrrad-Boom hat auch Schattenseiten: Die Diebstähle von Zweirädern nehmen zu. Im Kreis Heidenheim wird nur jeder zwölfte Fall aufgeklärt, meldet die Heidenheimer Zeitung.

7.14: Der Blick in den Tag - Der Lionsclub Limes Ostalb gibt heute in Schwäbisch Gmünd ein neues Hilfsprojekt bekannt. Ellwanger Miniköche feiern ihr Abschlussfest (17 Uhr, Tagungshaus Schönenberg). Im Gemeinderat von Westhausen (18.30 Uhr) geht es heute um den vierstreifigen B-29-Ausbau zwischen Kellerhaus und dem Anschluss Westhausen. In Bartholomä ist im Gemeinderat heute (19.30 Uhr) Thema die Generalsanierung der Laubenhartschule. Und in Zimmerbach trifft sich die Dorfgemeinschaft zu einem Diskussionsabend (20 Uhr, Hasen).

6.58: In Cervia beginnt am Freitag eine große Blumenschau. Der Ostalbkreis ist mit dabei. Mehr dazu gibt's hier.

6.32: Ein Jahr ist vergangenen seit dem schlimmen Unwetter im Ostalbkreis. Was in Sachen Hochwasserschutz seither geschehen ist - und was noch geschehen muss, sagt Landrat Klaus Pavel. Mehr dazu gibt's hier.

6.29: Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Das ist die Frage, nachdem eine Frau aus einem Demenzheim verschwunden ist und später tot aufgefunden wurde. Eine schwere Frage, der David Wagner nachgegangen ist. Mehr dazu hier.

6.24: Kurzer Bahncheck: Der IC von Aalen nach Ellwangen, planmäßig 6.59 Uhr in Aalen, hat die übliche zweiminütige Verspätung, meldet die Bahn. Ansonsten alles laut Fahrplan.

6.14: Wie wird das Wetter an Christi Himmelfahrt? Wie schaut's aus für die vielen Vatertagshocks? Um die 20 Grad, Sonne und nur vereinzelt Regentropfen, sagt unser Wetter-Blogger Tim Abramowski. Mehr dazu in seinem Blog.

6.09: Erster Verkehrscheck: Schon recht viel los auf der A 7: Und zwar von Heidenheim her in Richtung Aalen und auch von Ellwangen her. Teils schon zähfließend. B 29 geht noch.

6.05: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengerafft, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck fasst alles rund um die Themen Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.