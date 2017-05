Folgenschwerer Sturz von der Leiter Arbeitsunfall in Unterkochen

Aalen-Unterkochen. Bei einem Arbeitsunfall in Unterkochen hat sich ein 54-jähriger Mann laut Polizei offenbar beide Beine gebrochen. Die Rettungsleitstelle wurde gegen 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag verständigt, dass der Mann, der mit Arbeiten an einer Schule im Kutschenweg beschäftigt war, rund drei Meter tief von einer Leiter gestürzt war. Beim Eintreffen der Polizei war der Verletzte bereits mit dem Krankenwagen abtransportiert worden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen.

