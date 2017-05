Jesus-Figur beschädigt Wer wütete in der Ebnater Kirche?

Aalen-Ebnat. Ein Unbekannter hat eine am Kreuz hängende Jesus-Figur in der katholischen Kirche in der Graf-Hartmann-Straße beschädigt. Die Figur wurde im Fußbereich zerschlagen, wobei ein Sachschaden von rund 250 Euro entstand. Laut Polizei hat sich der Vorfall bereits am 12. Mai zugetragen. Die Sachbeschädigung wurde bei der Polizei erst jetzt, im Rahmen anderer polizeilicher Ermittlungen, bei der Polizei angezeigt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Telefon (07362) 919000 entgegen.

