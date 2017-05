Schlägerei in Schwäbisch Gmünd Erst die Beleidigung, dann der Angriff. Leichte Verletzungen zog sich ein 46-jähriger Mann bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag zu.

Schwäbisch Gmünd. Bislang stellt sich der Sachverhalt so dar, dass er sich zusammen mit einem Bekannten in der Schwerzerallee aufhielt. Hier wurde er gegen 17 Uhr zu von einem Unbekannten angesprochen und gefragt, ob er bei seiner Freundin geläutet habe. Als sich herausstellte, dass es sich wohl um ein Missverständnis handelte, ging der Unbekannte davon, beleidigte den 46-Jährigen jedoch im Weggehen, woraufhin dieser dem Mann nachging und ihn zur Rede stellte. Hierbei kam es laut Polizei zu Tätlichkeiten, bei denen der 46-Jährige an den Armen und im Gesicht verletzt wurde. Der Kontrahent ist ca. 1,80 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon (07171) 3580.

