Auto Totalschaden - war es Unfallflucht? Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Seifertshofen Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Marktstraße entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Unfall. Der Fahrer musste sich wegen Verdachts auf Alkohol am Steuer einer Blutentnahme unterziehen.

Eschach-Seifertshofen. Ein 28-jähriger Autofahrer gab bei der Polizei an, mit seinem Auto die Marktstraße in Richtung Eschach gefahren zu sein, als er kurz vor 19 Uhr im Kurvenbereich einem Fahrzeug ausweichen musste, das zu weit links fuhr. Beim Ausweichen fuhr er nach rechts in den Grünstreifen.

Hierbei kam sein Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen zwei Leitpfosten. Im weiteren Verlauf fuhr er gegen ein geparktes Auto und eine Straßenlaterne. Am Fahrzeug des 28-Jährigen, der bei dem Unfall unverletzt blieb, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf Alkohol am Steuer, deshalb musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon (07171) 3580 in Verbindung zu setzen.

zurück © Gmünder Tagespost 24.05.2017 09:08

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte