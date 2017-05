+++Feueralarm in der Rathaus-Tiefgarage+++ Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften im Einsatz







Aalen. Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte am Rathaus in Aalen: In der Tiefgarage wurde vor wenigen Minuten Feueralarm ausgelöst. Wie die Polizei jetzt auf Nachfrage bestätigt, handelte es sich um einen Fehlalarm - wohl ausgelöst durch Bauarbeiten, heißt es. Der Einsatz sei abgeschlossen, die Feuerwehr ist abgezogen. Foto: Jürgen Steck

