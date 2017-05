Waschbär Wieder in sicheren Gefilden zurück

Schwäbisch Gmünd. Der Waschbär sei über Nacht wieder in sichere Gefilde zurück gekehrt, sagt Feuerwehrkommandant Uwe Schubert. Das nachtaktive Tier wurde am Dienstag auf dem Dach eines Hauses in der Klösterlestraße entdeckt. Als Schubert am Mittwochmorgen nach dem Waschbär sehen wollte, war der aber schon von dem Dach des gerade sanierten Gebäudes verschwunden. ina

