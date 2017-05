Polizei schnappt Temposünder

Hochdorf/Donzdorf. Polizisten überwachten am Dienstag den Fahrzeugverkehr auf der B 30 bei Hochdorf. Die erlaubte Geschwindigkeit liegt dort bei 100 km/h. Gegen 7.30 Uhr stoppten die Beamten einen Audi. Der Fahrer war 29 km/h zu schnell. Um 8.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen Mercedesfahrer. Der war statt mit erlaubten 100 km/h mit Tempo 124 unterwegs. Gleich 40 km/h zu schnell war ein anderer Mercedesfahrer. Ihn beanstandeten die Beamten gegen 20.30 Uhr. Gegen 20.50 Uhr hielten die Polizisten einen BMW an. Das Auto war mit 147 km/h unterwegs. Die Autofahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg. Auf den BMW-Fahrer kommt zusätzlich ein Fahrverbot zu.

Vor dem Kindergarten in der Marrenstraße in Donzdorf kontrollierten die Beamten am Mittwoch zwischen 10 und 11 Uhr den Fahrzeugverkehr. Dort hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.