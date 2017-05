Auffahrunfall löst Kettenreaktion aus Zwei Leichtverletzte und 9000 Euro Schaden auf der B29

Aalen/Essingen. Etwa 300 Meter vor der Abzweigung nach Essingen staute sich gegen 16.30 Uhr am Mittwoch der Verkehr auf der B29 in Richtung Aalen. Ein in dieser Richtung fahrender 65jähriger Lkw-Fahrer bemerkte den Stau laut Polizei zu spät, prallte auf einen vor ihm fast stehenden Opel Corsa auf und schob diesen noch auf einen davor fast stehenden Volvo. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die 29-jährige Opelfahrerin und der 41-jährige Volvo-Fahrer leicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

