Motorrad umgeworfen - Polizei sucht Zeugen

Lorch. Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 12.30 und 13 Uhr ein Motorrad umgeworfen, das auf dem Gehweg in der Maierhofstraße geparkt war. Die Suzuki war auf dem Hauptständer abgestellt und wurde offenbar mutwillig auf die linke Seite umgestoßen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Tel. (07171) 3580.

zurück © Gmünder Tagespost 25.05.2017 09:54