Junge beim Spielen schwer verletzt Rettungshubschrauber fliegt Zweieinhalbjährigen vom Bauernhof in die Klinik

Ellwangen. Beim Spielen in der Scheune brachte am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein zweieinhalbjähriger Junge ein Strohballenförderband zum Kippen und verletzte sich lebensgefährlich. Der Bub spielte laut Polizei offenbar alleine auf dem landwirtschaftlichen Anwesen nördlich von Pfahlheim und wurde von seinen Eltern unter dem Band entdeckt. Die sofort verständigten Rettungskräfte führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch und forderten einen Rettungshubschrauber an. Der Junge wurde in eine Spezialklinik geflogen. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

