Streit vor Disco - Türsteher schießt Ordnungsamt schließt das Lokal für den Rest der Nacht

Heidenheim. Zu einem Schuss aus einer Gastpistole kam es am späten Mittwochabend vor einer Diskothek in der Innenstadt von Heidenheim. Dabei hatten sich ein 40-jähriger Türsteher und ein 28-jähriger Besucher, der laut Polizei dem Rockermilieu zuzurechnen ist, im Eingangsbereich gestritten. Der Mann hat schon seit längerem Hausverbot in der Gaststätte. Warum es zur Abgabe des Schusses durch den Türsteher gekommen ist, konnten die Beamten des Polizeireviers Heidenheim nicht abschließend klären. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Um eine weitere Eskalation des Streites zu vermeiden, wurde das Polizeirevier Heidenheim durch zahlreiche Streifen des Polizeipräsidiums Ulm unterstützt. Ein extra herbeigerufener Vertreter des Ordnungsamtes Heidenheim verfügte die Schließung der Diskothek für die Nacht.

