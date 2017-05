Mehrere Polizeieinsätze beim Pfersbacher Frühlingsfest

Mutlangen. Wegen Schlägereien und betrunkenen Störenfrieden auf dem Pfersbacher Frühlingsfest mit Zeltbetrieb musste die Polizei am Donnerstagabend mehrmals ausrücken. Die Beamten nahmen mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen und Beleidigung auf. Zwei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Ein 18-Jähriger war bereits am Nachmittag aufgrund einer Schlägerei vom Festgelände verwiesen worden und am Abend erneut auf dem Fest erschienen. Daraufhin blieb nur noch der Gewahrsam, um die Störungen zu beenden. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von über 2 Promille ergeben. Der junge Mann musste seinen Promille-Wert in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei abbauen.

Gegen 20.15 Uhr war eine 16-Jährige mit einem 17-Jährigen in Streit geraten. Nachdem sie sich zunächst vor dem Festzelt gegenseitig beleidigt hatten, schlug der 17-Jährige dem Mädchen ins Gesicht. Daraufhin gesellte sich ein unbekannter Dritter hinzu und verpasste dem 17-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht.

Gegen 21 Uhr schlug vor dem Festzelt ein deutlich alkoholisierter 17-Jähriger einem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, nachdem es zuvor zu einem Streit gekommen war.

Um 21.30 Uhr schlug ein 24-Jähriger Betrunkener einem 26-Jährigen vor dem Festzelt ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Beim Sturz zog sich das Opfer noch eine Verletzung an der Hand zu.

Um 23.15 Uhr musste ein 20 Jahre alter Mann vorläufig in Gewahrsam genommen werden, nachdem er zahlreiche Frauen im Festzelt über einen längeren Zeitraum beleidigt und dann auch noch zwei 17-jährige Mädchen angegriffen hatte.

Erst nach Festende meldete sich ein Betrunkener beim Stand des Roten-Kreuzes, der eine Verletzung im Gesicht hatte. Die hatte er sich bei einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten gegen 22 Uhr im Festzelt zugezogen. Der 19-Jährige musste aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung nach Hause gebracht und seinem Vater übergeben werden.