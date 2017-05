Essingen mit Kantersieg Fußball, Verbandsliga Der TSV Essingen hat gegen den FV Olympia Laupheim mit 6:1 gewonnen.

Beim TSV Essingen war der bereits feststehende Verbandsliga-Absteiger aus Laupheim zu Gast. Von Beginn an präsentierte sich die Stippel-Elf stark. Benjamin Schiele brachte den TSV bereits in der 3. Spielminute in Führung. Ein Eigentor der Gäste erhöhte die TSV-Führung auf 2:0. Zwar kamen die Laupheimer in der 19. Spielminute zum Anschlusstreffer, doch kurz nach dem Seitenwechsel machte die Essinger Elf den Sack zu. Mit einem Dreierpack erhöhte Michael Wende für den TSV auf 5:1 (49./FE, 54., 62.). Philipp Pless markierte mit seinem Treffer zum 6:1 den Endstand der Partie (77.).

