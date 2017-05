TSGV unterliegt Ebersbach Fußball, Landesliga Der TSGV Waldstetten hat beim SV Ebersbach/Fils mit 1:2 verloren.

Der TSGV Waldstetten musste beim SV Ebersbach/Fils eine 1:2-Niederlage hinnehmen, dabei brachte Ralph Molner die Elf von der Ostalb bereits in der 23. Spielminute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren aber innerhalb von nur sechs Spielminuten die Partie drehen. Der Ausgleichstreffer fiel in der 70., in der 76. folgte dann die 2:1-Führung für den SV, bei der es bis zum Partieende blieb.

