0:4-Niederlage für Bettringen Fußball, Landesliga Die SG Bettringen hat gegen den TSV Bad Boll mit 0:4 verloren.

Auf heimischem Rasen unterlag Landesligist Bettringen gegen die Gäste aus Bad Boll. Bereits zur Halbzeitpause stand es 2:0 für die Gäste. Diese waren in der 11. Spielminute in Führung gegangen. In der 25. bauten sie diese per Strafstoß aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bad Boll in der 62. auf 3:0 und in der 70. auf 4:0.

