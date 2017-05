TSG ärgert den Tabellenführer im Ostalb-Derby

Im Ostalb-Derby trennten sich die Sportfreunde Dorfmerkingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:1. Damit konnte sich die Dietterle-Elf nach dem WFV-Pokalgewinn am Donnerstag die Meisterschaft am vorletzten Spieltag der Saison rein rechnerisch noch nicht sichern, da auch Verfolger Heiningen in Eislingen siegreich war. Im Derby brachte Niklas Weissenberger sein Team in der 35. Spielminute in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte Timo Zimmer den Ausgleichstreffer für die TSG markieren (61.). Beim 1:1-Unentschieden blieb es dann auch bis zum Schlusspfiff.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat bereits einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld der Liga sicher.