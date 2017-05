Romantische Liebesgrüße aus Degenfeld

Hochzeit Um seiner Freundin Michaela am Tag der Hochzeit am vergangenen Freitag ein besonderes Geschenk zu machen, zauberte Johannes Hieber aus Degenfeld mit einem Traktor eine Liebesbotschaft auf ein Feld. Sein Hochzeitsgeschenk ist vom Fahrradweg in Degenfeld gut sichtbar. Foto: privat

zurück © Gmünder Tagespost 28.05.2017 11:32