Multimedia-Reportage: Die Unwetter-Tragödie im Ostalbkreis - der Rückblick

Am 29. Mai vor einem Jahr sind in Schwäbisch Gmünd bei einer der schlimmsten Tragödien dieser Stadt zwei Menschen ums Leben gekommen. Sintflutartige Regenfälle richteten im gesamten Ostalbkreis Verwüstungen im zweistelligen Millionenbereich an. Sehen Sie unter diesem Link eine Multimedia-Reportage als Rückblick: