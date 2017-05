Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Bahnfahrer, Achtung! Im Großraum Stuttgart kommt es laut Bahn-Informationen aufgrund einer Stellwerksstörung zu Verspätungen.

6.30 Uhr: Heute ist der Jahrestag der großen Unwetter-Katastrophe im Ostalbkreis, bei der in Schwäbisch Gmünd zwei Menschen ihr Leben verloren haben. Das Hochwetter richtete im Kreis einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich an. Wir blicken in einer Multimedia-Reportage zurück auf den 29. Mai 2016.

6.15 Uhr: Wird heute der Temperatur-Rekord für den Mai geknackt? Auf jeden Fall ist an diesem Montag ein guter Sonnenschutz empfehlenswert. Mehr im Wetter-Blog von Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start in die neue Woche. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um die Themen Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr für Sie zusammen.