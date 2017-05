Polizei nimmt Betrunkenen mit Ruhestörung in Lorch

Lorch. Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr beschwerten sich Anwohner in der Schulstraße über zwei viel zu laute Betrunkene. Die beiden Männer wurden von den hinzugerufenen Polizisten zur Ruhe ermahnt sowie des Platzes verwiesen. Dem Platzverweis leisteten sie nur kurz Folge und kehrten wieder zurück. Da einer der beiden, ein 28-Jähriger, sehr uneinsichtig und gegenüber den Polizeibeamten sehr aggressiv war, wurde dieser zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen, so die Polizei. Da er auf der Fahrt die Polizisten beleidigte, erwartet ihn neben der Kostenrechnung nun auch eine Anzeige wegen Beleidigung.

zurück © Gmünder Tagespost 29.05.2017 08:59

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte