+++ Warnung: Hohe Ozonwerte +++

Heute Nachmittag, Montag, 29. Mai, werden in Baden-Württemberg Ozonwerte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter erwartet. Das meldet die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg.

Die gesundheitlichen Wirkungen von Ozon bestehen nach Angaben des Umweltbundesamtes in einer verminderten Lungenfunktion, entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen und Atemwegsbeschwerden. Bei körperlicher Anstrengung, also bei erhöhtem Atemvolumen, können sich diese Auswirkungen verstärken. Empfindliche oder vorgeschädigte Personen, zum Beispiel Asthmatiker, sind besonders anfällig und sollten bei hohen Ozonwerten körperliche Anstrengungen im Freien am Nachmittag vermeiden.