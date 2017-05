Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Neuer Ärger für Gmünds größten Arbeitgeber: Weil Bosch AS keine Gussteile aus Italien erhält, stehen in vier BMW-Werken auf drei Kontinenten Bänder still.

6.58 Uhr: Gute Nachricht für alle Pendler: Derzeit läuft auf den Straßen und Schienen im Ostalbkreis und in Richtung Stuttgart und Ulm alles störungsfrei.

6.50 Uhr: Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor einzelnen Gewittern im Ostalbkreis. Auf jeden Fall bleibt es schwül-warm. Mehr im Wetter-Blog von Tim Abramowski.

6.40 Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start diesen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um die Themen Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr für Sie zusammen.