Frisierte Motorräder und zu schnelle Autofahrer Polizeikontrollen auf der B19 im Kochertal

Hüttlingen. Die Verkehrspolizei kontrollierte am Sonntagnachmittag auf der B19 im Kochertal in den Bereichen Niederalfingen und Aalen-Waiblingen Auto- und Motorradfahrer. Das Augenmerk legten die Beamten dabei besonders auf die Überprüfung des technischen Zustandes der kontrolliert Motorräder, zudem wurden mittels Handmessgerät Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von den 35 kontrollierten Zweirädern hatten drei abgefahrene Hinterreifen, bei zwei Motorrädern mussten technische Veränderungen festgestellt werden, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. Insgesamt wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die jedoch allesamt von Auto-Fahrern begangen wurden. Der "Spitzenreiter" war dabei mit 89 statt den erlaubten 60 km/h unterwegs und muss nun mit 80 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

