Dieb stiehlt Geldbeutel

Ein Unbekannter entwendete am Montagmorgen in einem Lebensmitteldiscounter in der Eduard-Peiffer-Straße den Geldbeutel einer 37-jährigen Frau, die sich dort zum Einkaufen aufhielt. Dabei hatte sie die Geldbörse zunächst in der Hand, legte sie dann laut Polizei für kurze Zeit auf einem Wühltisch ab. Als sie gegen 10 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Außer rund 70 Euro Bargeld erbeutete der Dieb diverse persönliche Papiere der 37-Jährigen.Der braune Geldbeutel der Marke Louis Vuitton hat einen Wert von rund 380 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der entwendeten Geldbörse nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel. (07361) 97960 entgegen.