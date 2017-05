Wird aus "Feinstaubalarm" der "Luftreinhaltetag"? Debatte im Stuttgarter Gemeinderat

Stuttgart. Schadstoffe in Stuttgart sind ein Problem. Allerdings soll es den Feinstaubalarm in der Landeshauptstadt bald nicht mehr geben - wenn es nach der CDU im Gemeinderat geht. Das meldet die "Stuttgarter Zeitung". Demnach sollen Autofahrer künftig mit einem "Luftreinhaltetag" dazu aufgerufen werden, auf öffentliche Nachverkehrsmittel umzusteigen, wenn Feinstaub und Stickstoffdioxid die Grenzwerte übersteigen. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) ist von einer Umbenennung nicht überzeugt, schlägt als Kompromiss "Schadstoffwarnung" vor. Die SPD will sich enthalten, befürchtet mit dem Begriff "Feinstaubalarm" allerdings einen Imageschaden für die Stadt, der sich auf den Tourismus auswirken könnte. Abgestimmt wird am 29. Juni.

