Freibad Kösingen öffnet Am Samstag, 3. Juni, startet die Badesaison auf dem Härtsfeld

Das Freibad in Kösingen. Archiv-Bild: privat

Neresheim-Kösingen. Gute Nachrichten für Freibad-Freunde: Das beheizte Freibad in Kösingen mit mindestens 23 Grad Wassertemperatur öffnet am Samstag, 3. Juni, erstmals in der Badesaison 2017 seine Pforten. Die Öffnungszeiten sind bei guter Witterung von 9 bis 19 Uhr. Infos auch beim Freibad-Team und dem neuen Bademeister Carsten Pferner unter Tel. (07326) 6164.

