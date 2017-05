Hund beißt Junge in den Po Achtjähriger in Oberkochen leicht verletzt

Oberkochen. Zwei Hundehalter ließen am Dienstag gegen 18.25 Uhr ihre Tiere auf einer Wiese bei der Schwörzhalle ohne Leine miteinander spielen. Zu dieser Zeit lief ein acht Jahre alter Bub über die Wiese in Richtung Skaterpark. Einer der beiden Hunde, ein Mischling, verfolgte den Jungen und biss ihn laut Polizei leicht in das Gesäß, wodurch er leicht verletzt wurde. In der Folge stürzte der Junge an einer Treppe und zog sich dabei eine Schürfwunde zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

