Bauarbeiter stürzt in Rohbau 45-Jähriger in Mutlangen schwer verletzt

Mutlangen. Schwere Verletzungen hat sich ein 45 Jahre alter Bauarbeiter am Dienstag in einem Rohbau in der Brunnengasse zu. Der Mann war beim Einbau einer Treppe alleinbeteiligt vom Erdgeschoss in das Kellergeschoss gestürzt und hatte sich hierbei mehrere Frakturen zugezogen. Der Verletzte musste mit Hilfe der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

zurück © Gmünder Tagespost 31.05.2017 11:27

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte