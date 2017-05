Ladung verloren - Einhorntunnel kurz gesperrt Verkehrsbehinderungen am Dienstagnachmittag

Schwäbisch Gmünd. Zwei Mal innerhalb eines Tages musste der Einhorntunnel am Dienstag gesperrt werden. Nach einem technischen Defekt am Dienstagmorgen im Tunnel, der für größere Behinderungen sorgte, ist es wegen eines verlorenen Kartons gegen 16.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Einhorntunnel gekommen. In Fahrtrichtung Stuttgart lag der größere Karton auf der Straße, weshalb es zu einem Stau kam. Die Fahrtrichtung Aalen musste ebenfalls kurzzeitig gesperrt werden, damit eine Streifenbesatzung gefahrlos an die Gefahrenstelle gelangen konnte, um den Karton zu entfernen. Zum Verlierer des Kartons liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

