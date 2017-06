Aalener Schüler auf Forschungsschiff

Aalen. Beobachten, Hypothesen aufstellen, Forschen und Experimentieren – 23 Jungforscher-Teams aus ganz Baden-Württemberg gehen vom 4. bis 17. Juni auf Tagesexkursion an Bord des Forschungsschiffs Aldebaran, um ihre naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen auf dem Bodensee in der Praxis zu erproben. Ermöglicht wird dies durch die Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen ihres Programms mikro makro mint, mit dem sie das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) fördern will. Als besonderes Highlight des Programms können ausgewählte Schülerteams in den Pfingstferien auf dem Forschungs- und Medienschiff Aldebaran Einblicke in die Gewässerforschung erhalten.

8. Juni: Schüler der Karl-Kessler-Realschule vermessen den Bodensee

Alle Gruppen führen an einem Tag ihr eigenes Projekt durch, mit dem sie sich seit mehreren Monaten im Rahmen von AGs oder auch dem Regelunterricht beschäftigt haben – oder sie haben mit dem Team der ALDEBARAN ein neues Forschungsprojekt abgesprochen, das sie auf dem Bodensee umsetzen wollen. Am 8. Juni gehen vier Schüler der Karl-Kessler-Realschule aus Aalen an Bord, um den Bodensee zu vermessen und Sedimentanalysen durchzuführen. Dabei werden sie von einem zweiten Forschungsschiff vom Institut für Seen- und Gewässerforschung Langenargen begleitet.

10. Juni: Schüler des Schubart-Gymnasiums nehmen Segelsysteme unter die Lupe

Die beiden Schüler des Schubart-Gymnasiums aus Aalen vergleichen ein von ihnen entwickeltes ferngesteuertes Segeltrimmsystem mit dem Segelsystem der Aldebaran.

Das Forschungs- und Medienschiff Aldebaran bietet für diesen praxisnahen Einsatz optimale Bedingungen, denn es ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet, damit Wissenschaftler, Techniker und Medienmacher es als flexiblen Arbeitsplatz mit schiffseigenem Labor nutzen und die Forschung an Bord live per Satellit für andere Interessierte erlebbar machen können. Im Anschluss an diesen besonderen Aufenthalt werten die jungen Forscherinnen und Forscher ihre Ergebnisse aus und dokumentieren sie im Rahmen der Projektbeschreibung, damit auch andere naturwissenschaftlich und technisch begeisterte junge Menschen für das Programm mikro makro mint motiviert werden. Für die Expedition wird die Aldebaran an verschiedenen Stationen des Bodensees Halt machen und dabei Konstanz, Friedrichshafen, Unteruhldingen, Meersburg, Langenargen und Immenstaad besuchen.