Drei Verletzte an der Himmlinger Steige Zusammenstoß beim Abbiegen

Aalen. Drei Verletzte sowie 12.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der L1080 an der Himmlinger Steige ereignete. Im Bereich des Vierwegzeigers wollte eine 43 Jahre alte Mini-Fahrerin von Aalen kommend nach links in Richtung Simmisweiler abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er sowie zwei 30 und 33 Jahre alte Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

