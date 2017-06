Mit Fußball ein Zeichen gegen Rechts setzen Anmelden können sich die Turnierteilnehmer noch bis zum 9. Juni - die richtige Telefonnummer Am 8. Juli veranstaltet der Kreisjugendring Ostalb in Oberkochen im Carl-Zeiss-Stadion „Kicken gegen Rechts“. Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund sollen an diesem Tag zusammenkommen, um sich gemeinsam gegen rechte Strukturen stark zu machen, die durch „Stammtischparolen“ in unserem ländlichen Kreis immer wieder zu erkennen sind.

Oberkochen/Aalen. Mitmachen können Teams, bestehend aus Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren, die Spaß am Hobbyfußball mitbringen und sich gemeinsam gegen Rechts stark machen möchten. Zu den Besonderheiten der Veranstaltung zählt, dass nicht nur die Siegermannschaft des Turniers gekürt wird, sondern auch ein „Fair-Play-Preis“ verliehen wird. Es findet außerdem ein Bannerwettbewerb unter den teilnehmenden Gruppen statt, wodurch sich die Teilnehmer bereits im Vorfeld mit dem Thema befassen und sich ihrerseits eindeutig „gegen Rechts“ positionieren können.

Anmelden können sich die Turnierteilnehmer noch bis Freitag, 9. Juni, in der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Ostalb e.V. per Mail: info@kjr-ostalb.de oder telefonisch unter (07361) 503 1465. Weitere Informationen gibt es ebenfalls bei der Geschäftsstelle oder unter www.kicken-gegen-rechts.de.

