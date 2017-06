Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Im Regionalexpress um 19424 um 8.05 Uhr von Aalen nach Stuttart fehlt ein Wagen. Um diese Zeit könnte es also etwas enger werden.

6.15 Uhr: Achtung, Bahnfahrer: Der IC 2164 von Aalen nach Stuttgart, planmäßige Abfahrt um 7.01 Uhr in Aalen, ist mit einer Verspätung von über 20 Minuten unterwegs.

6.10 Uhr: Noch keine größeren Behinderungen gibt es auf den Straßen im Ostalbkreis.

6.05 Uhr: Leider sind die Aussichten für das Pfingstwochenende nicht so gut, auch wenn es heute nochmal schön wird. Tim Abramowski hat in seinem Wetterblog den Ausblick und einen ausführlichen Rückblick auf den Mai. Wie immer mit einem Video.

6.00 Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start in den Freitag. Kurz vor dem Pfingstwochenende erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den für die meisten Menschen letzten Arbeitstag in dieser Woche wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um die Themen Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr für Sie zusammen.