Organspender schenken Leben

. Mehr als 10.000 schwer erkrankte Menschen hoffen in Deutschland auf die Transplantation eines Organs. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind 81 Prozent der Deutschen für das Thema aufgeschlossen und bereit, nach ihrem Tod Organe und Gewebe zu spenden. Allerdings halten nur wenige Bürger – meist nur aus Nachlässigkeit – ihre Entscheidung schriftlich fest oder teilen sie nahestehenden Menschen mit. Dabei geht dies am einfachsten mit einem Organspende Ausweis, in dem man seinen eigenen Willen klar und unmissverständlich dokumentiert. „Damit schafft man Klarheit und erspart seinen Angehörigen unter Umständen eine große Belastung“, betont Horst Gentner vom Serviceteam der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Aalen.

Damit es Menschen leichter fällt, sich für die Organspende zu entscheiden, wurden Unsicherheiten und Zweifel durch neue und strengere Richtlinien bei der Feststellung des unumkehrbaren Hirnfunktionsausfalls – wie der Hirntod medizinisch heißt – beseitigt.

Dabei muss die Diagnosestellung durch zwei erfahrene und speziell qualifizierte Ärzte unabhängig voneinander durchgeführt und jeweils anhand des Hirntod-Protokolls sorgfältig dokumentiert werden.

Diese Ärzte dürfen nicht selbst an der Organ- und Gewebeentnahme oder Transplantation beteiligt sein.

Horst Gentner empfiehlt, sich mit der Organ- und Gewebetransplantation näher zu beschäftigen: „Werden Sie Organpate. Schenken Sie Leben! Antworten auf Fragen zur Organspende finden Interessierte auf der Internetseite der KKH unter www.kkh.de/organspende. Dort kann man sich auch seinen persönlichen Organspende Ausweis interaktiv ausdrucken.“

Antworten auf persönliche Fragen erhält man beim Infotelefon Organspende unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 90 40 400. Wichtig für Urlauber: Wer ins Ausland reist, sollte seinen Organspende Ausweis in der jeweiligen Landessprache des Reiselands mit sich führen. Auf der Internetseite der BZgA gibt es den Ausweis in weiteren 28 Sprachen zum einfachen herunterladen: www.bzga.de/themenschwerpunkte/organ-gewebespende/.