Die besten Tipps für die Reisezeit

Schon bald beginnt wieder die Urlaubszeit. Damit die schönsten Wochen des Jahres ungetrübt bleiben, wenn unterwegs doch einmal etwas schief gehen sollte, bietet der Europoint Ostalb im Landratsamt auch in diesem Jahr wieder eine Auswahl an Broschüren an, die beispielsweise über Fahrgastrechte oder Tipps für Autofahrer bei einem Unfall im EU-Ausland informieren.

Auch über das Reisen hinaus gib es weitere wertvolle Informationen für Verbraucher.

So hat das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl verschiedenste kompakte Leitfäden für Bürgerinnen und Bürger herausgebracht, die beim Europoint erhältlich sind. Die Broschüren enthalten unter anderem Antworten auf die Frage, welche Ansprüche Reisende bei Verspätung oder Ausfall von Bussen und Zügen haben, was bei beschädigtem Gepäck passiert und wie man Ansprüche geltend machen kann.

Für Verbraucher sind Informationen zum Online-Shopping oder Einkaufen im Ausland übersichtlich zusammengestellt und auch die Tricks und Maschen von Abo-Fallen im Internet werden aufgedeckt.

Tipps für das Reisen durch die EU bietet die Faltkarte „Unterwegs in Europa“. Durch ihr praktisches Format kann sie im Handgepäck oder im Auto verstaut werden. Außerdem steht sie auf der Website des Europoint unter www.europoint-ostalb.de zum Download bereit.

Für alle Smartphone-Nutzer gibt es die kostenlose europäische Reise-App „ECC-Net: Travel“ zum Download.

Diese App ist der ideale Reisebegleiter für Urlaube in der EU, in Island und Norwegen. Sie hilft Reisenden in Europa, stressige Situationen im Ausland zu meistern und ihre Verbraucherrechte in der Sprache des Reiselandes geltend zu machen.

Darüber hinaus finden sich dort Adressen und Telefonnummern für Notfälle. Weitere Informationen zur App gibt es auf der Website des Europoint Ostalb.

Am Informationsstand des Europoint Ostalb im Foyer des Landratsamtes in Aalen und in Schwäbisch Gmünd in der Haußmannstraße 29 sind alle Unterlagen kostenlos erhältlich. Ebenfalls liegen weitere Karten, Poster und Broschüren rund um das Thema Europa zum Mitnehmen bereit.

Diese können auch beim Team des EUROPoint unter der Telefonnummer (07361) 503-1761 oder per E-Mail unter info@europoint-ostalb.de angefordert werden.