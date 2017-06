Neresheim hat jetzt mit LTE Zugang zum mobilen Internet Die Telekom hat ihr Netz auf dem Härtsfeld ausgebaut

Symbolbild: Pixabay

Neresheim. Alle Telekom-Kunden in Neresheim haben jetzt Anschluss ans LTE-Netz der Telekom. Das teilt das Unternehmen mit. LTE (Long Term Evolution) steht für hohe Sprachqualität und schnelle Datenübertragung. Bisher war das Mobilfunknetz in Neresheim vor allem auf Sprache ausgelegt. Die Übertragung von Daten spielt im Mobilfunk eine immer größere Rolle: In Deutschland hat sich der Anteil der mobilen Internetnutzer in den vergangenen sechs Jahren von 20 % auf 68 % erhöht. Damit wird die Möglichkeit, auf das mobile Internet zugreifen zu können, für eine Kommune zu einem wichtigen Standortvorteil.

zurück © Gmünder Tagespost 02.06.2017 09:29

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte