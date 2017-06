76-Jähriger aus Unterkochen vermisst

Aalen-Unterkochen. "Unser Opa ist am Donnerstag um 17 Uhr mit seinem weißen Mitsubishi ASX weggefahren. Seitdem vermissen wir ihn", erklärt der Enkel, Aaron Laux, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Das Auto des Vermissten - ein SUV - habe das Kennzeichen AA-DL-700. Hans-Dieter Lumpp sei spärlich bekleidet: mit einem ärmellosen grauen Top, das in der Mitte einen schwarzen Streifen hat, sowie einer blauen Jeans. Der Vermisste sei blond, trage eine Brille und habe Geheimratsecken. Er leide an Alzheimer. "Manchmal weiß er nicht, wo er ist", so der Enkel.

Hinweise zu Hans-Dieter Lumpp erbittet die Familie unter der Telefonnummer 0174 2061516. Der Polizei ist die Vermisstenmeldung bekannt. cow