Polizei findet den vermissten 76-Jährigen Der Mann aus Unterkochen ist wohlauf

Karlsruhe/Aalen-Unterkochen. Wie berichtet wurde ein 76-jähriger aus Unterkochen seit Donnerstagabend von seiner Familie vermisst. Laut Polizei leidet er an beginnendem Alzheimer und ist zeitweise desorientiert. Mit dem Auto war er weggefahren. Die Polizei Karlsruhe fand ihn am Freitag, gegen 23.45 Uhr, in seinem Auto. Er war wohlauf und wurde durch seine Angehörigen bei der Polizei Karlsruhe abgeholt.

