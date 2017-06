Kind leicht verletzt

Schwäbisch Gmünd. Eine 33-jährige Mazda-Fahrerin wollte am Freitag, gegen 18.28 Uhr, rückwärts aus einer Parkbucht am Himmelsstürmer ausparken. Dabei übersah sie laut Polizei einen Linienbus, der hinter ihr vorbei fahren wollte. Der 62-jährige Busfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu vermeiden. Durch die Bremsung wurde ein zehnjähriger Junge in seinem Sitz nach vorne geschleudert und leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

