Rollerfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwäbisch Gmünd. Ein 61-jähriger Motorrollerfahrer fuhr am Freitag, gegen 19.50 Uhr, auf der Hans-Diemer-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er laut Polizei mit seinem Roller und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. An seinem Roller entstand geringer Sachschaden.

© Gmünder Tagespost 03.06.2017 11:01

